Zonguldak'ta obezite konulu seminer

Zonguldak'ta, "Obezite tanı ve tedavisi ile obezitede cerrahi tedaviler" konulu seminer verildi.

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, halk eğitimine yönelik toplantıların ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayraktaroğlu, dünyada ve ülkede önemli sorun olan obeziteyi ele aldıklarını belirterek, "İnşallah toplantımız faydalı olur. Obezite ülkemiz için olduğu gibi Zonguldak için de önemli. Neredeyse 3 kişiden birinde obezite veya obezite sorunu var. Bu da 600 bin nüfusun 200 bininin obeziteyle ilişkili sorunları olduğunu gösteriyor." dedi.