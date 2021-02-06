Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde, Akif K'nin kullandığı odun yüklü traktör devrildi.
Araçta bulunan sürücünün eşi Gülseren K, traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsen K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise Çaycuma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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