Zonguldak'ta odun yüklü traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ise Çaycuma Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülsen K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde, Akif K'nin kullandığı odun yüklü traktör devrildi.

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