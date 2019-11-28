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Zonguldak'ta öğrenci servisi yandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, öğrenci servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta öğrenci servisi yandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, öğrenci servisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ereğli Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini taşıyan Erdi Ç'nin kullandığı 67 TH 770 plakalı öğrenci servisi, ilçeye bağlı Potpaşı mevkisinde arıza yaptı.

Öğrenciler Ramazan Y. idaresindeki 67 AAS 396 plakalı minibüsle yola devam ederken, bir süre sonra bu aracın da motor kısmından alevler yükseldi.

Minibüsü yol kenarına çeken sürücü, öğrencileri araçtan indirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsteki yangını söndürdü.

Zonguldak, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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