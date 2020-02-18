Zonguldak'ta öğrenci ve velilerden kendi okullarında eğitim görme talebi - Son Dakika

Zonguldak Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve velileri, yıkılan ortaokulun aynı yere yapılan yeni binası yerine başka bir okulda kalacakları iddialarına tepki gösterdi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan öğrenci ve veliler, yıkılan okul binasının yerine yapılan yeni dersliklerde eğitim görme talebinde bulundu.

Fiziki şartları eğitim öğretime uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan ortaokulun aynı yere yapılan yeni binası tamamlandı. Yeni okullarında eğitim öğretimlerine devam edeceklerini düşünen öğrenciler ve veliler, başka bir okulda kalacaklarını bilgisi aldıklarını belirterek eylem yaptı.

Okul aile birliği başkanı Dilek Sümer Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim yılında okullarında eğitime başlanacağına dair kendilerine söz verildiğini ileri sürerek, geçen süreçte değişen vekil müdürler sebebiyle öğrencilerin okullarına başlayamadığını belirtti.

Bu süreçte seslerini herkese ilettiklerini anlatan Demirel, "Bize henüz bir açıklama yapan yok. Gazi Ortaokulu, Gazi Ortaokulu'nun öğrencilerinindir, öğretmenlerinin, müdürünündür. Biz ikili öğretime karşıyız. Bir an evvel çocuklarımızın kendi okullarında tekli eğitime geçmelerini istiyoruz. Bu konuyla ilgili gerekenlerin acilen yapılmasını bekliyoruz. Pazartesiye kadar bize bir süre verildi." diye konuştu.