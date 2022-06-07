Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı - Son Dakika
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Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı

07.06.2022 17:34
Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri, koreografiyle geri dönüşümün önemini vurguladı.

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri, koreografiyle geri dönüşümün önemini vurguladı.

Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yaptıkları sıfır atık temalı gösteride geri dönüşüm logosunu oluşturdu.

Çevreyi temiz tutma mesajı veren öğrencilerin etkinliği beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Celal Yağız, gazetecilere, sınıflarda atık kağıt, pil toplama, geri dönüşüm konularında çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bu tür etkinliklerin devamını, çocuklarda da geri dönüşüm bilincinin oluşması açısından önemli görüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Tuana Erkişi de geri dönüşümle doğaya güzel bir şekilde katkı sağlandığını belirterek, " Plastik, kağıt, pil atıkları doğaya çok zarar veriyor. Bunları geri dönüşüm kutularına atarak dünyamızı daha güzel hale getirebiliriz. Doğaya atılan çöpler zarar veriyor. Ayrıştırarak atık kutularına atarsak gelecek için çok güzel bir dünya beklenir." diye konuştu.

Buğlem Avcı ise doğayı temiz tutup geleceğe güvenle bakabileceklerine işaret ederek, "Okulumuzun her katında geri dönüşüm kutuları var. Bunları biz de kullanıyoruz. Geri dönüşüm kutularını her yere koyarsak dünyamızın daha ileriye gideceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi Zonguldak'tan kısa kısa Zonguldak'tan kısa kısa
Kaynak: AA

Bahçelievler, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı - Son Dakika

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