Üye Girişi
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika

ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor

28.09.2021 12:17

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarıştıkları "The Gaca" isimli elektrikli araçları beğeni kazanan ekip, Zonguldak'a ödülle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarıştıkları "The Gaca" isimli elektrikli araçları beğeni kazanan ekip, Zonguldak'a ödülle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fen Lisesi, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Çelikel Lisesi, İMKB Anadolu Lisesi ve Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören 16 öğrencinin bir araya gelerek 6 günde 15 bin lira harcayarak yaptıkları araç, TEKNOFEST'te katıldıkları "Tübitak Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda kurul özel ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK sponsorluğunda kısa sürede yaptıkları ve kentin en eski yerleşim yeri olan Gaca bölgesinin ismini verdikleri araçla beğeni toplayan ekip, takım öğretmenleri Tolunay ve Neriman Demirci ile kente kupayla dönmenin sevincini yaşıyor.

Tolunay Demirci, gazetecilere, yarışmalardan dereceler elde etmekten ziyade gençlerin yüksek teknoloji içeren projelerde çalışmalarını ve birer değer olduklarını topluma göstermelerini önemsediklerini söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST'te "Karaelmas", "The Gaca" ve "Kapuz" ekipleri ile 3 farklı dalda final yaptıklarını anlatan Demirci, The Gaca'nın elektrikli bir araç olduğunu ve yapımını baştan sona öğrencilerin gerçekleştirdiğini belirtti.

Demirci, "Bu öğrencilerimiz aynı zamanda insansız hava aracı ve sürücüsüz araba yaptı. Hepsinde final yaptılar. Bu araçla Körfez Yarış Pisti'nde ödül aldılar. Ödül almalarının en büyük nedeni hakemlerin bu aracı baştan sona onlara yeniden yaptırmalarıydı. Öğrencilerimiz TÜBİTAK hakemlerinin önünde bu aracı baştan sona kendileri yapınca ödüle layık görüldü." diye konuştu.

Demirci, öğrencilerin gayretinin ve çalışma azminin kendilerini sevindirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Burada en sevindiğimiz nokta maddi ödül, kupa ve madalya değil, burada en fazla kazanımımız öğrencilerimiz oldu. Onlar değişik alanlarda ve buldukları alanlarda çalışıyor. Kozlu Park bize go-kart sahasını verdi. İyi bir iş yaptığımızı düşünerek sahayı kullanmamıza izin verdiler. Öğrencilerimiz burada aracın sürüş testlerini gerçekleştirdi. Daha iyi imkanlarda daha iyisini yapacaklardır. Öğrencilerimiz TÜBİTAK başkanımızdan ve TÜBİTAK'ın profesörlerinden, değişik seviyede müdürlerden, CEO'lardan, bakanlardan çok büyük övgüler alıyor çünkü öğrencilerimiz kendi becerileri olduklarını ispat ediyor. "

Öğrenci Melek Zeren Çakmak da sürecin kendileri için zorlu olduğunu söyledi.

Takımdaki çoğu arkadaşının ilk yılı olduğunu anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Çoğu arkadaşımızla ilk yılımızdı. Tecrübeli arkadaşlarımız, deneyimlerini kendilerine saklamak yerine bizimle paylaşmayı tercih etti. Aslında bu da ekip ruhunu güçlendiren çalışmaydı. Ekibimizle çok iyi bir iletişim kurduk ve bu bize çok faydalı oldu. Dolayısıyla yaşadığımız sorunları göz ardı etmek yerine bir araya getirdik ve üzerinde ortak çalıştık, sonuca ulaştık. Çok fazla teknik bilgim yoktu, bunu geliştirdim. Ekibe yazılımcı olarak girdim. Yarışmalarda öğrendiklerimizi ve yeteneklerimizi uyguladık ve meyvesini aldık, çok mutluyuz."

ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor
ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor

Zonguldak, Havacılık, Tübitak, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak 11:57 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu 10:03 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu

Son Dakika Haberleri
12:30 Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:58 İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:38 3 günde 6 binden fazla öğrenci başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünün hakkını verdi
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü Camide uyuşturucu kullanan şahıs görevliler tarafından sopayla dövüldü         
12:30
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!         
11:59
Altaylı Kappel, Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar         
11:51
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 12:56:36. #1.12#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Öğrenciler, TEKNOFEST'ten ödülle dönmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement