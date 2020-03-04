Zonguldak'ta öğrencilere obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenme anlatıldı - Son Dakika

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından fen lisesinde eğitim gören öğrencilere obezite ile mücadele ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verildi.

Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Dr. Ayşe Türk, obezitenin günümüzde giderek artan kronik bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

"Yapılan çalışmalarda çocuklarda da obezitenin giderek artış gösterdiği tespit edilmiştir." diyen Türk, "Obezitenin önlenmesinde toplumda farkındalığın artırılması ve çocuktan erişkinliğe kadar sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsetilmesi çok büyük önem arz etmektedir." dedi.



Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından diyetisyen Miyase Koru da öğrencilere sağlıklı beslenme konularında bilgi verdi.