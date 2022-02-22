Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı

22.02.2022 22:25
Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ortaokulda, kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü tutuklandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki ortaokulda, kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü tutuklandı.

İddiaya göre 15 Şubat'ta, ilçedeki bir ortaokulda müdür M.Ş. tarafından tacize uğradığını öne süren 14 yaşındaki kız çocuğunun yakınları, bu kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan okul müdürü adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan okul müdürünün açığa alındığı ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Öğrencisini elle taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı Öğrencisini elle taciz ettiği iddia edilen okul müdürü tutuklandı Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı Okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

okul müdürü, Zonguldak, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta öğrencisini taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement