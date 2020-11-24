Zonguldak'ta Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Turgut Subaşı , Belediye Başkanı Ömer Selim Alan , İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve öğretmenler katıldı. - ZONGULDAK

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