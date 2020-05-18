Zonguldak'ta öğretmenlerden 19 Mayıs bestesi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta ortaokul ve liselerde görev yapan bir grup müzik öğretmeni, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda besteledikleri şarkıyı seslendirdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kutlanıyor. Zonguldak'ta görev yapan ortaokul ve liselerde görevli 12 müzik öğretmeni, 19 Mayıs için 'Doğmalı bu güneş' adlı şarkı besteledi. Öğretmenler, evlerinden çektikleri klipi sosyal medyadan yayınladı. Klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ŞARKININ SÖZLERİ

Öğretmenlerin besteleyip, seslendirdiği şarkının sözleri ise şöyle:

Karanlık sular, dalgalar derin/ Yaklaşıyor büyük fırtına/ Yağan bombalara inat, yurduma kol kanat/ Bir vapur çıktı Samsun'a/ Mustafa Kemal ilerliyor/ Doğmalı bu güneş hemen/ Yakmalı bu ateş bizi/ Özgürlük alev alev/ Tutuşturmalı bizi/ Senin eserin, bu güzel vatan/ Kutlanıyor 19 Mayıs/ Sel gibi coşup taşan/ Yüreklerdesin Atam/ Her zaman senin yolundayız.