Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi

Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Merkez ilçede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması üzerine Vali Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Bektaş'ın paylaşımını gören öğrenciler ise adeta teşekkür yağmuruna tuttu. - ZONGULDAK

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