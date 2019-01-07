Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi

Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi

1 saat önce

Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi, System.String[]
Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Merkez ilçede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması üzerine Vali Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Bektaş'ın paylaşımını gören öğrenciler ise adeta teşekkür yağmuruna tuttu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:11 Kaynak: İHA

Merkez, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:52:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]