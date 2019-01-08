Zonguldak'ta Okullar Bir Gün Tatil Edildi
37 dakika önce
Zonguldak kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Zonguldak
kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Merkez
ilçede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaşması üzerine Vali Erdoğan Bektaş
, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Bektaş
, merkez, Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:25 Kaynak: İHA
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