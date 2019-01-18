Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, Okullarda Karne Heyecanı

Zonguldak'ta, Okullarda Karne Heyecanı

1 saat önce

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde öğrencilere karnelerini verdi.

Zonguldak'ta, Okullarda Karne Heyecanı, System.String[]
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Bektaş, Karadon Mahallesi'nde Ziya Gökalp İlkokulu'nda karne töreninde yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının kazasız belasız tamamladığını söyledi.

"Çocuklarımızın karnelerini dağıtıp onları iki haftalık tatile uğurluyoruz" diyen Bektaş, şöyle konuştu:

"Tatil sonrası biz yine burada olacağız. Onları bekliyor olacağız. Tabi karne dağıttık. Karnede bir şeyler yazıyor. Karnede yazılanlar başarılıysa öncelikle kim başarılı ona bakmak lazım. Eğer karnede bazı problemler varsa onun sorumlusu kim ona bakmak gerekiyor. Bence karne önce okula çıkıyor. Sonra öğretmene, veliye ve en son çocuğa çıkıyor. Karnede problem varsa bu sıralamaya göre sorunu bulmak gerekiyor. Önce bu sıralamadaki en sonda bulunan çocuğu sorumlu tutmamamız gerekiyor. En son sorumlu çocuktur. Oraya kadar okulun öğretmenin, ailenin ve velinin sorumluluğu söz konusudur. Bir problem varsa herkes önce kendine çeki düzen vermeli ve sorunun çözümü için ne gerekiyorsa yapmalı. Çocuğumuzu kucaklamayı, sevmeyi, saymayı başararak onları geleceğe hazırlamalıyız. Bunu başarmalıyız. İşimiz budur. Bunu bir şekilde yapmalıyız. Bize başarılı ve huzurlu bir dönem geçiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mutlu bir tatil, mutlu bir gelecek diliyorum."

Vali Erdoğan Bektaş daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Kilimli, Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel
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