Zonguldak'ta "Okulum Temiz" belgelendirme programı devam ediyor - Son Dakika

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Okulum Temiz" belgelendirme programı çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen "Okulum Temiz" programı kapsamında, kent genelinde yüzde 75 oranında belgelendirmeleri tamamladıklarını belirtti.

"Biz öğrencilerimizi özledik." diyen Tosun, "İlimizde şu anda tüm okullarımız bu projeye başvurusunu yaptı. Yüzde 75 oranında belgelendirmeleri tamamladık. Her hafta artmaya devam ediyor. Program çocuklarımızın daha hijyen ve sağlıklı ortamda eğitim öğretim görmesi için bizlere yol haritası olmuştur. Arkadaşlarımız çok yoğun bir gayret gösteriyorlar. Köy okullarımızdan pansiyonlu okullarımız ve şehirlerimizdeki okullarımıza kadar her birinin standardını yerine getirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.