Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

23.06.2022 21:25
Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, silahla öldürülen kadın ve kızı defnedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, silahla öldürülen kadın ve kızı defnedildi.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, Seyfullah Uslu tarafından silahla öldürülen dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ün cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Kışla köyündeki evinin önünde getirildi.

Burada Öztürk ile kızı Nazlı Erva Öztürk için helallik alındı, dua edildi.

Anne ve kızın cenazeleri, daha sonra köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Seyfullah Uslu'nun cenazesi ise ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Çomranlı köyü aile mezarlığına defnedildi.

Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evden silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekipler, dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk (35) ile kızı Nazlı Erva Öztürk'ü (3) silahla öldüren Seyfullah Uslu'nun (41) intihar ettiğini belirlemişti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yasemin Öztürk, Zonguldak, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta öldürülen kadın ve kızı toprağa verildi - Son Dakika
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