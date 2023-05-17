Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış - Son Dakika
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Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış

Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış

18.05.2023 01:04

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 3 gün önce evinde ölü olarak bulunan kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olay öncesi beraber olduğu gencin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı. Olayla ilgili ifadesi alınan genç, sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını sabahta kadının uyuduğunu zannettiğini söyledi.

14 Mayıs gecesi saat 12.00 sularında Alaplı Konak İş Merkezi'nde meydana gelen olayda, Filiz K.'dan (53) haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler de kadına ulaşamayınca Cumhuriyet Savcısının izniyle, iş merkezinde kadının ev olarak kullandığı daireye girdi. Yapılan incelemede Filiz K.'nin öldüğü belirlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

CESETLE BİRLİKTE ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu sırada binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Filiz K.'nın asansöre M.C.Y. ile birlikte bindiğini belirledi. Otopside herhangi bir bulguya rastlanılmayınca Filiz K.'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sorguya alınan M.C.Y. ise olaydan önce eve birlikte geldiklerini sabaha kadar alkol aldıklarını ve uyuyakaldıklarını söyledi. Ancak M.C.Y.'nin cesetle birlikte çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması üzerine sorgusuna devam edildi.

CEZAİ EHLİYETİ YOK

Filiz K.'nın uyuduğunu zannettiğini ifade eden M.C.Y., evden ayrıldığını söyledi. M.C.Y.'nin cezai ehliyetinin yeterli olmadığı ve geçen ay ailesi tarafından vasi atandığı öğrenildi. M.C.Y. sorgusundan sonra serbest bırakılırken Filiz K.'nın kesin ölüm sebebi adli tıptan gelecek bulgulara göre netlik kazanacak.

Kaynak: İHA
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Zonguldak, 14 Mayıs, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cesedin yanında selfie çekip sosyal medyadan paylaşmış - Son Dakika


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