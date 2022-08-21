Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika
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Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü

21.08.2022 08:59
Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü

ZONGULDAK'ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta Ömer Güngör (90), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisinde meydana geldi. Tek yaşayan Ömer Güngör'ün evinden yükselen alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin söndürme çalışmasının ardından eve giren sağlık ekipleri, Güngör'ün cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede yaşlı adamın, karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyeciler de soğutma çalışması yaptı. Güngör'ün cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti 90 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı Araçta sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtardı
Kaynak: DHA

Ömer Güngör, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan evinde gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika

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