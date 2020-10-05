Zonguldak'ta orman yangını - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı köyü Çay Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.