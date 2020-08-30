Zonguldak'ta Orman yangını ekipler söndürme çalışmalarımı sürdürüyor - Son Dakika

- Zonguldak'ta Orman yangını ekipler söndürme çalışmalarımı sürdürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak Tohumlar ve Adatepe köyü mevkinde arasında bulunan omanlık alanda yangın çıktı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Tohumlar ve Adatepe köyü mevki arasında bulunan omanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman Bakanlığı'na bağlı bir yangın söndürme helikopteri, Zonguldak ve Karabük Orman İşletmelerine bağlı 6 adet arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca yangının söndürülmesi için Bursa Orman İşletmesinden ve Karabük Orman İşletmesiden toplam 2 adet yangın söndürme helikopteri Zonguldak ve çevre illerden arasözler yangına müdahalede bulunuyor.