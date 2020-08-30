Zonguldak'ta orman yangını ekipler söndürme çalışmalarımı sürdürüyor - Son Dakika

Zonguldak Tohumlar ve Adatepe köyü mevkinde arasında bulunan omanlık alanda yangın çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Tohumlar ve Adatepe köyü mevki arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Orman Bakanlığı'na bağlı bir yangın söndürme helikopteri, Zonguldak ve Karabük Orman İşletmelerine bağlı 6 adet arazöz ile müdahale ediliyor. Ayrıca yangının söndürülmesi için Bursa Orman İşletmesinden ve Karabük Orman İşletmesinden toplam 2 adet yangın söndürme helikopteri Zonguldak ve çevre illerden arazözler yangına müdahalede bulunuyor. - ZONGULDAK