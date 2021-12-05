ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerafettin Y. (75), Sadullah Y. (62) ve U.Y. (4) yaralandı.

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu

9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür