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ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

05.12.2021 23:26

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Tugay Y'nin (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak- Ankara kara yolu Sapça mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Şerafettin Y. (75), Sadullah Y. (62) ve U.Y. (4) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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