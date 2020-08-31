Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, ormanlık alanda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

İlçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki tarlada çıkan yangın kısa süre sonra ormanlık alana sıçradı. Köylülerin haber vermesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 40 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda itfaiye aracı ile yaklaşık 200 kişilik ekip, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çevre illerden de gelen destekle birlikte yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 30 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.