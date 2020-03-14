Zonguldak'ta ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Zonguldak'ta ortak kullanım alanları koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Zonguldak'ta kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Kentte Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler, parklar, caddeler gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda dezenfekte gerçekleştirildi.


Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını belirterek, vatandaşların sık uğradığı güzergahları dezenfekte çalışmalarında tercih ettikleri söyledi.

Daha çok belli bir yaşın üzerinde olan ve rahatsızlığı bulunanların daha çok risk altında olduğuna dikkati çeken Alan, "Biz çalışmalarımızı buna göre önceliklendirdik. Camiler, huzurevleri, kamu kurumları başta olmak üzere sırayla bir hafta içinde kentte elimizden geldiğince her yeri dezenfekte etmeye çalışacağız. Okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini okulların açılmasına yakın planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ömer Selim Alan, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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