Zonguldak'ta oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karaelmas Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakilerin, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartışmaları sonucu çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştığını belirledikleri S.K. (35), M.N. (32), S.K. (45) ve C.K'yi (25) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.N, S.K. ve C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olayda kullandığı iddia edilen silahla gözaltına alınan S.K'nin (35) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Karaelmas Mahallesi'nde dün, sanayi sitesindeki bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakiler, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartışmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sahibi ve yanındakilerin silahla ateş etmesi sonucu Cavit G. (40) bacağından ve Cihat G. (47) omzundan yaralanmış, Çağın Alp G. (20) ise darbedilmişti.

Olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.