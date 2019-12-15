Zonguldak'ta oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Karaelmas Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakilerin, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartışmaları sonucu çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya karıştığını belirledikleri S.K. (35), M.N. (32), S.K. (45) ve C.K'yi (25) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Olayda kullandığı iddia edilen silahla gözaltına alınan S.K. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Olayda, araç sahibi ve yanındakilerin silahla ateş etmesi sonucu Cavit G. (40) bacağından ve Cihat G. (47) omzundan yaralanmış, Çağın Alp G. (20) ise darbedilmişti.

Olay yerinden araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.