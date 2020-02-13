Zonguldak'ta oto yıkama dükkanında sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta oto yıkama dükkanında sahte içki operasyonu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir oto yıkama dükkanında gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta oto yıkama dükkanında sahte içki operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir oto yıkama dükkanında gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ormanlı beldesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.E'ye (64) ait oto yıkama işletmesinde kaçak alkol üretimi yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Ekipler gerçekleştirilen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerindeki aramalarda alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 6 şişe etil alkol, anason yağı, üzüm çekirdeği yağı ve alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 40 kilogram mavi renkli sıvı madde ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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