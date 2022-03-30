Zonguldak'ta otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

30.03.2022 16:19
Zonguldak'ta otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Zonguldak'ta yol denetiminde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

Zonguldak'ta yol denetiminde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolculardan birinin üst aramasında 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı Yolcunun üzerinden 173 adet sentetik uyuşturucu çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika


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