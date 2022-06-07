Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

07.06.2022 20:59
Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otobüsün çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otobüsün çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Çaycuma- Kozcağız yolu Helvacılar köyü yol ayrımında, yolun karşısına geçmek isteyen Kader B'ye (25) çarptı.

Kazada genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kader B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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