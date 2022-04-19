Zonguldak'ta otomobil çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobil çalan 5 şüpheli tutuklandı

19.04.2022 19:58
Zonguldak'ta otomobil çalan 5 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Çaydamar Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobil çaldığı öne sürülen M.E. (37), R.Ş. (24), S.İ. (23), M.Y. (26) ve M.Y (28), Ankara'daki adreslerinde yakalandı. Zonguldak'a getirilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalıntı araç sahibine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Otomobil, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta otomobil çalan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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