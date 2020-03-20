Zonguldak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İlçeye bağlı Köserecik köyünde, 07 B 2363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yüksekten ormanlık alana devrildi.

Kazada, Hüseyin A. (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Enis A. (23) ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi itfaiye ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Enis A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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