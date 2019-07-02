Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma istikametine seyreden Hüsnü A. yönetimindeki 81 DR 812 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkiinde Bartın istikametinden gelen 74 BY 469 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:38 Kaynak: İHA
Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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