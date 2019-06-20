Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mollabey-Ahiler köyü yolunda, Cevdet Uslu (62) idaresindeki 67 DP 476 otomobil, İbrahim T'nin kullandığı iş makinesiyle tarladan çıktığı sırada çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Nadire Öztürk (78) hayatını kaybetti. Sürücü Uslu ile araçtaki Aynur Öztürk (55) de yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nadire Öztürk'ün cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü İbrahim T. ise gözaltına alındı.