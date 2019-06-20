Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mollabey-Ahiler köyü yolunda, Cevdet Uslu (62) idaresindeki 67 DP 476 otomobil, İbrahim T'nin kullandığı iş makinesiyle tarladan çıktığı sırada çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Nadire Öztürk (78) hayatını kaybetti. Sürücü Uslu ile araçtaki Aynur Öztürk (55) de yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Nadire Öztürk'ün cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kepçe operatörü İbrahim T. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:06 Kaynak: AA
Alaplı, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş! Hindistan'da fil saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]