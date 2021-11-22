Kaza sonrası kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

E.D'nin kullandığı 54 AFC 106 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Perşembe belde kavşağında çarpıştı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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