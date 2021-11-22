Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.D'nin kullandığı 54 AFC 106 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, ilçeye bağlı Perşembe belde kavşağında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika