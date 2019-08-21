Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı
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Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara Karayolu'nun Devrek Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. Erdal Bütünöz yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan sürücü Erdal Bütünöz ile birlikte Barış Bütünöz, Samet Bütünöz, Şaban Bütünöz ve Suat Bütünöz yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
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