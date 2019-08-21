Zonguldak'ta otomobil ormanlık alana uçtu: 5 yaralı
1 saat önce
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:47 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara
Karayolu'nun Devrek
Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. Erdal Bütünöz yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan sürücü Erdal Bütünöz ile birlikte Barış Bütünöz, Samet Bütünöz, Şaban Bütünöz ve Suat Bütünöz yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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