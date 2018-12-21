Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta Mevlüt A. (30) idaresindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emrullah A. (33) ve Tuncay Ö. (35) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:29 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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