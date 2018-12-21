Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Zonguldak
'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta Mevlüt A. (30) idaresindeki 67 LN 331 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Emrullah A. (33) ve Tuncay Ö. (35) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD
, sağlık ve polis ekipleri yaralılara müdahale etti.
Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.