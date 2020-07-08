Zonguldak'ta otomobil sulama tankerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta otomobil sulama tankerine çarptı: 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobil sulama tankerine çarptı: 2 yaralı Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil sulama tankerine çarptı.

Zonguldak'ta otomobil sulama tankerine çarptı: 2 yaralı

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ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil sulama tankerine çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde yaşandı. 67 AG 724 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, yol yıkama çalışması yapan Emre T. idaresindeki Zonguldak Belediyesi'ne ait 06 DE 4454 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri, güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza sonrası ulaşım kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 02:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta otomobil sulama tankerine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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