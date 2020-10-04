Zonguldak'ta otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan Utku D. (18) idaresindeki 67 LN 225 plakalı otomobil, Ereğli plajlar mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK