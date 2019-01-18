Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

59 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyü yol ayrımında İsmail Ak idaresindeki 67 DE 402 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler araç için bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Araç sürücüsü İsmail Ak, tedavi edilmek üzere ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların da tedavi altına alındı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Araç, Çaycuma, Zonguldak, 3. Sayfa
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