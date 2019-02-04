Zonguldak'ta Otomobil Tünel Girişindeki Duvara Çarptı: 2'si Ağır 4 Yaralı
17 dakika önce
Zonguldak-Ankara yolu üzerindeki Sapça tünel girişine otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Zonguldak- Ankara
yolu üzerindeki Sapça tünel girişine otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Karaman
beldesi istikametinden Zonguldak istikametine giden Cüneyt K. (23) yönetimindeki 34 NF 0578 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sapça Tüneli'nin duvara çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, sürücü Cüneyt Kıyak ile araçta bulunan Tugay (23), ve kardeşi Tuncay Ç. (16) ve Türkan A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Tugay Ç. ve Tuncay Ç. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi
'ne, Cüneyt K. ve Türkan A. Bülent Ecevit Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tugay ve kardeşi Tuncay Ç.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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