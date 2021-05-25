ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

25.05.2021 17:42

Zonguldak'ta otomobilde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta otomobilde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı olay yerine gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Zonguldak, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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