Zonguldak'ta otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan M.G. kurtarılamadı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

UEFA Başkanı Ceferin: VAR sitemi sınırlandıracak

Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı

"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun

İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı

Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici