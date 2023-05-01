Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Enç Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Enç Yaralandı

01.05.2023 18:28
Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Enç Yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı enç yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı enç yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Buğra T. yönetimindeki 06 BFJ 417 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Samet Y'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Samet Y'ye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Otomobilin Çarptığı Enç Yaralandı - Son Dakika


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