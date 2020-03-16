Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde, R.B'nin (27) kullandığı 67 AAT 422 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yusuf Yılmaz (72) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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