Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
7 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:38 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez Mahallesi Solak Yol Ayrımı mevkisinde, R.B'nin (27) kullandığı 67 AAT 422 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Yusuf Yılmaz (72) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sürücü ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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