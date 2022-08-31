Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

31.08.2022 17:46
Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak- Ankara kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 78 EY 161 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attıktan sonra devrildi.

Kazada araçta bulunan H.E. ve S.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bir süre aksayan ulaşım, aracın vatandaşların yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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