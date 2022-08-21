Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

21.08.2022 10:22
Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kullandığı otomobilin dün Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarparak takla atması sonucu ağır yaralanan Batuhan Şen (26), tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine giden Batuhan Şen'in kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, dün Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklenmişti.

Kazada ağır yaralanan Şen, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ekiplerin önlem aldığı tünelde ulaşım bir süre kontrollü sağlanmıştı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Teoman Duralı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta tüneldeki kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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