Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

20.08.2022 23:20
Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine giden B.Ş'nin (26) kullandığı 54 AFJ 457 plakalı otomobil, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde kaldırıma çarpması sonucu takla atarak sürüklendi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş, tedavi altına alındı.

B.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin önlem aldığı tünelde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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