Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta tünel içerisinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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