Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
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Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi

21.08.2022 20:20
Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Zonguldak'ta otomobiliyle kaldırıma çarparak 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta otomobiliyle kaldırıma çarparak 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri'nde yaşandı. Batuhan Şen idaresindeki 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobiliyle tünelde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 70 metre sürüklendi. Kazada aracın motoru ve koltukları etrafa savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Batuhan Şen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Batuhan Şen için bugün Kilimli ilçesi Subatan Mahallesi Kozma Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine merhum Şen'in ailesi ve akrabaları katıldı. Batuhan Şen, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Soğuksu aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Teoman Duralı, Zonguldak, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
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