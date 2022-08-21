Olay, gece saatlerinde Teoman Duralı Tünelleri'nde yaşandı. Batuhan Şen idaresindeki 54 AFJ 457 plakalı Tofaş marka otomobiliyle tünelde direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil 70 metre sürüklendi. Kazada aracın motoru ve koltukları etrafa savruldu. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Batuhan Şen, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şen, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Teoman Duralı, Zonguldak, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobiliyle 70 metre sürüklenip hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.