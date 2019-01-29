Zonguldak'ta Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
51 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kepez
Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesinde Adem Önder'in kullandığı 67 LK 919 plakalı otomobil, Kepez istikametinden seyreden Sezer Bayram
idaresindeki 67 SF 655 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır şoförü, otomobil sürücüsü ve oğlu İsmail Efe
Önder (5) Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
İsmail Efe Önder burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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