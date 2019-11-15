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Zonguldak'ta oyuncak içine mermi saklayan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zonguldak'ta oyuncak içine mermi saklayan şüpheli yakalandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 5 ayrı suçtan aranan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıdoğancılar köyünde ikamet eden M.T'nin (32), beş ayrı suçtan yakalama kararı nedeniyle jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüpheliyi evine geldiği sırada gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada, peluş oyuncak içerisine gizlenmiş 9 milimetre çapında 40 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerini ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bu arada M.T'nin, "ruhsatsız silah bulundurma ve mermileri satın alma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "yaralama" gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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