Zonguldak'ta oyuncak müzesi kurulacak - Son Dakika
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Zonguldak'ta oyuncak müzesi kurulacak

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oyuncak müzesi kurulması için çalışmalara başlandı.

Zonguldak'ta oyuncak müzesi kurulacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde oyuncak müzesi kurulması için çalışmalara başlandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İnönü Parkı'nda bulunan Abdi İpekçi Sergi Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişten gelen oyuncak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini söyledi.

Bu amaçla müze kurmak için harekete geçtiklerini dile getiren Posbıyık, "Ülkemizin yanı sıra dünyadaki bütün ülkelerden geçmiş kültürleri yansıtan oyuncakları talep ettik. Gelen oyuncakları yapılacak yeni bir dizayn ile Abdi İpekçi Sergi Salonu'nda çocuklarımız ile buluşturacağız." dedi.

Köy ve kentlerde yaşayan vatandaşları Ereğli'de kurulacak oyuncak müzesine katkı sağlamaya davet eden Posbıyık, şunları kaydetti:

"Geçmiş oyuncakları gelecekle buluşturmak isteyen vatandaşlarımız, oyuncakları müzemizde sergilenebilmesi için Kültür Müdürlüğümüze teslim edebilir. Oyuncaklar, teslim edilenin adı ve soyadı yazılmış şekilde müzemizde sergilenecek. Umut ediyorum ki sadece bölgemizden değil, ülkemizden hatta pek çok ülkeden bu müzeyi gezmek için çocuklarımızı ilçemizde ağırlayacağız." diye konuştu.

Posbıyık, müze yapılacak alanda oyuncak atölyesi oluşturacaklarını aktararak, çocuklara becerilerine göre yeni oyuncaklar yapma imkanı sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Kurulacağı alan belirlenen müzenin, çalışmaların tamamlanmasının ardından yazın hizmete açılması planlanıyor.

Abdi İpekçi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:46 Kaynak: AA
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